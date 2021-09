Týden Živě: Povídání o vesmírné turistice. Když to srovnáme s výletem na Kokořín…

Do kosmu se už létá skoro jako na Kokořín. Tak to možná ještě ne, pravdou ale je, že byl letošní rok v mnoha ohledech přelomový. V červenci to byly dvě mise k hranicím vesmíru, no a už za pár dní odstartuje mise Inspiration4, která civilní astronauty vynese rovnou na oběžnou dráhu v upravené lodi Crew Dragon.

Microsoft má nový Start. Ale pozor, řeč rozhodně není o nabídce Start, ale o agregátoru zpráv. Vlastně je to jen nový název pro to, co jsme už vídávali v rámci MSN na webu, pak v nitru prohlížeče Edge, pak ve Windows 10 a teď v aplikaci Widgety na Windows 11.