Týden Živě: Otec Linuxu si myslí, že je AI jen pořádně nafouknutá bublina a Apple má nové počítače

Tento týdne patřil novinkám od Applu. Fanoušci se dočkali nových Mac Mini, které mají konečně i v základu pořádnou RAM, a samozřejmě i nových Macbooků Pro. Líbí se nám také Tap to pay v Česku a další speciality, kterým se věnujeme v samostatných článcích.

Otec Linuxu Linus Torvalds se opřel do současné vlny AI. Prý je to z 90 % jen marketing a bublina. Microsoft i tak pokročil na vývoji AI funkce Recall ve Windows, Google chystá Project Jarvis a Anthropic Computer use. Podívejte se na souhrn událostí končícího týdne.

O čem to dneska bude:

00:00 Úvod a NZF

Úvod a NZF 00:59 Mac Mini

Mac Mini 04:08 Macbook Pro

Macbook Pro 04:57 Tap to pay

Tap to pay 05:36 Magic Mouse

Magic Mouse 05:46 Vivaldi 7

Vivaldi 7 07:26 AI bublina

AI bublina 16:24 Fantastical pro Windows

Fantastical pro Windows 18:53 Skyshowtime v 4K

Skyshowtime v 4K 19:58 Filmy online

Filmy online 25:18 Google Jarvis

Google Jarvis 28:03 Windows Recall