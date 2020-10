Googlu v týdnu představoval novinky. A stejně jako v minulých letech to byla uzívaná nuda, o všem jsme totiž ve vší podrobnosti věděli týdny a měsíce dopředu. Na Android v EU míří ballot screen s výběrem výchozího vyhledávače. DuckDuckGo protestuje proti metodice výběru, no a my vlastně také.