Týden Živě: Netflix se otevře hrám, Apple se naopak otevřít nechce skoro v ničem

Měl by se Apple více otevřít jako Android? Anebo by měl naopak zůstat uzavřený a mít vše pod kontrolou? V týdnu jsme se vás ptali v anketě Co vy na to a dnes se k tématu vrátí Filip s Vláďou.

Netflix oznámil rekordní výsledky, ale předpovídá, že mu letos možná přibude o něco méně předplatitelů, než sliboval. Zvláště v saturovaných USA, kde bují mnohem větší konkurence. Aby uklidnil investory, zkusí to vedle seriálů a filmů i s hrami. Microsoft představil svůj vlastní linuxový operační systém, máme první vytištěný most a další události končícího týdne.