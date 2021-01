Týden Živě: Na co se těšíme v roce 2021

Bude architektura ARM i díky Applu dále útočit na x86-64? A co grafiky, budou nás ještě stále zajímat, anebo si budeme díky GeForce Now a Stadii pronajímat abstraktní výkon kdesi v cloudu? A co bude nového ve Windows? Máme tu první Týden Živě roku 20121, a tak si pojďme trošku zaspekulovat.

Týden Živě Diskuzní videokomentáře redaktorů webů Živě.cz a MobilMania.cz, ve kterých rozebírají zajímavá témata týkající se počítačů, internetu, mobilních a jiných technologií.