Týden Živě: My ty Win11 máme rádi, ale… Také tlumíme vášně kolem havárie Facebooku

Minulý týden jsme se loučili s Vláďou, dnes vítáme Petra. Na Živě se uvedl recenzí Windows 11, která byla hodně kritická. Je to opravdu takový průšvih? V dnešním povídání se zaměříme na to, jak by se nový systém mohl zlepšit.

Kuba potom zkusí ztlumit vášně kolem pondělní havárie Facebooku. I když to nebyl úplně rutinní problém, až tak výjimečný také nebyl. Ani Zuckerbergovo skokové zchudnutí o 130 miliard korun není tak velký průšvih, jak jej prezentují média. Jestliže je značná část jeho bohatství navázaná na cenu akcií Facebooku, je na podobné výkyvy zvyklý. A podobné je to s odlivem uživatelů…