Týden Živě: Mapy.cz budou za paušál, snapdragony se moc neprodávají a Wi-Fi už prostě neřešíme

Seznam už nějaký čas chystá prémiovou verzi Mapy.cz za paušál. Budí to emoce, a tak připravujeme podcast s hostem, který nám to vysvětlí. Prusa Research představil novou 3D tiskárnu Core One. Prodeje počítačů s armovými snapdragony podle statistik zatím žádnou díru do světa neudělaly a v redakci už moc neřešíme, jako uverzi Wi-Fi vlastně doma máme.

Sledujte souhrn událostí v pořadu Týden Živě.

O čem to dneska bude:

00:00 Úvod a NZF

Úvod a NZF 00:51 Placené Mapy.cz

Placené Mapy.cz 04:25 Phishing

Phishing 05:26 Prodeje PC s Snapdragony

Prodeje PC s Snapdragony 10:09 Windows 10 končí

Windows 10 končí 12:54 Python

Python 14:37 Prusa Core One

Prusa Core One 18:27 Jaké Wi-Fi doma

Jaké Wi-Fi doma 25:17 Raspberry Pi Computer Module 5

Raspberry Pi Computer Module 5 27:35 Mapy.cz na závěr