Týden Živě: Magic Note Pad, papír vs. OneNote a naše profesní deprese

Do redakce nám dorazil čínský poznámkový tablet Magic Note Pad. Kuba si s ním už hraje a příští týden se pochlubí, k čemu to je. My na něj rychle koukneme, zapláčeme nad tím, že se už všechno dělá v Asii a nakonec se vrhneme na AI, budoucnost žurnalistiky a pokrytectví influencerů na českých sociálních sítích. Dnes to prostě bude hodně unplugged.

O čem to dneska bude:

00:00 – Úvod a NZF

– Úvod a NZF 00:26 – Tablet Magic Note Pad

– Tablet Magic Note Pad 07:01 – Čína nás válcuje

– Čína nás válcuje 09:28 – Papír vs. OneNote

– Papír vs. OneNote 15:36 – AI píše italské noviny

– AI píše italské noviny 17:46 – AI v novinařině a pokrytectví (nejen) na sociálních sítích