Týden Živě: Kuba postavil GPS tracker s výdrží na léto, Apple zkouší tekuté sklo a Android slaví 16

Apple ukazoval novinky a tentokrát sjou ty reakce opravdu hodně divoké. Může za to nové rozhraní tekutého skla. Polák, Maďar a Ind zatím do kosmu nepoletí, to jsme ale během natáčení ještě nevěděli. Mise Axiom 4 je v ohrožení a věnujeme ji samostatný článek na VTM.cz. Vyšel Android 16 a Kuba postavil GPSku pro velkou letní expedici. Podíváme se, co je uvnitř.

O čem to dneska bude:

00:00 Úvod a NZF

Úvod a NZF 01:49 Apple Liquid Glass

Apple Liquid Glass 05:45 Android 16

Android 16 09:40 GPS tracker

GPS tracker 26:55 Závěr