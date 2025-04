Týden Živě: Knihovny umí víc, než jen půjčit knížku. Zato Kuba si jen rozbalí krabici

Do redakce přišla krabice a v tomto díle se dozvíte, co je jejím obsahem. Sledovat můžete Kubovy autentické reakce při rozbalování. Napovíme, že se jedná o elektroniku. Ve druhé části pořadu Martin Krčál, náměstek ředitele Moravské zemské knihovny, ukazuje možnosti portálu Knihovny.cz.

Pokud stojíte primárně o elektronický obsah a digitální přístup do knihovny, tak Knihovny.cz se profilují jako vstupní brána do světa moderních knihoven. O nich jsme nedávno mluvili v Podcastu Živě. Rozhodli jsme se, že vám dnes ukážeme, co knihovny nabízí digitálním lidem. Levně se dostanete ke spoustě zajímavého obsahu.

O čem to dneska je:

00:31 – Co je v krabici?

06:10 – Knihovny.cz