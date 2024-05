Týden Živě: Jirka létá s novou Avatou 2 a Elon vyhazuje celé týmy – i ty, které by rozhodně vyhazovat neměl

Čínské DJI začátkem dubna představilo nový FPV dron Avata 2, začátkem května si s ním zalétal Jirka Kuruc. Před kamerou nám povypráví o tom, co všechno se zlepšilo a co byste od Avaty ani nadále čekat neměli.

Před dvěma týdny Elon Musk oznámil, že propustí 10 % zaměstnanců Tesly. Teď se od teorie přesouváme do praxe a bolí to. Pochopitelně nejde o oficiální informace, ale z firmy je slyšet, že Musk svým manažerům dává kruté ultimátum ve stylu „buď vyhodíš co nejvíc lidí, nebo půjdete úplně všichni“. A minimálně dva týmy už vyhodil. Jedním z nich je ten, který se stará o Superchargery, které teď potřebují výrazně posilovat…