Týden Živě: Jen blázen by používal podivný alternativní app store pro iPhone

Telefony s logem Nokie končí, napříště už to bude jen HMD. A nejen to, z trhu zmizí také značka odolných mobilů CAT, zkrachoval totiž jejich výrobce Bullitt Group. A do třetice se rozlučme i s chytrými hodinkami Fossil.

Velké rošády na mobilním trhu doplníme povídáním o tom, jak se na ostravském superpočítači modeluje česká železnice a o bizarních alternativních app storech pro iOS.

O čem to dneska bude:

00:00 Úvod a NZF

Úvod a NZF 00:17 Nokia končí

Nokia končí 03:53 Bullit/CAT končí

Bullit/CAT končí 06:46 Fossil končí

Fossil končí 07:32 Vlakem do Chorvatska

Vlakem do Chorvatska 08:34 Virtuální české železnice

Virtuální české železnice 11:59 Edge šmíruje Chrome

Edge šmíruje Chrome 15:05 Apple a sideloading