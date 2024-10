Týden Živě. Je lepší Garmin s displejem MIP nebo AMOLED? K čemu je ChatGPT v hodinkách?

Novinka týdne je jasná. Vrchol raketového inženýringu, chirurgicky přesné přistání 70metrové Super Heavy na „jídelních hůlkách“ startovací (teď už vlastně i přistávací) rampy. Neuvěřitelné a ještě jednou neuvěřitelné. Jestli jste to ještě neviděli, určitě se podívejte:

Garmin vs. Garmin, AMOLED vs. MIP

Ale hlavním tématem tohoto Týdne Živě jsou hodinky. Prvně si dáme Garmin vs. Garmin a souboj o to, jestli (nebo spíš na co) je lepší pasivní transflektivní displej (MIP) a kdy vyhrává AMOLED.

Stejný souboj jsme absolvovali před pěti lety, kdy Garmin představil Venu – první hodinky s OLED panelem. Některé argumenty platí dodnes, ale celková situace se změnila. Zatímco tehdy to byl pokus trhem na vedlejším modelu, dnes je AMOLED v klíčové řadě Fénix a začíná dominovat.

Rozhodně to však neznamená, že by MIP patřil do starého železa a stále má silnou základnu fanoušků. Garmin na MIP stále pracuje a ten v nových Fénix 8 je zase o trochu lépe vidět.

Stále platí ty základní argumenty, že AMOLED má lepší barvy, jemnější grafiku, vyšší rozlišení, animace a je lépe vidět v interiéru. MIP je lepší na slunci. Zároveň to však neznamená, že byste AMOLED neviděli na slunci a obráceně. MIP zobrazuje pořád a má menší spotřebu energie. Na AMOLEDu můžete zapnout always-on, ale to už je zásadní zásek do výdrže baterie. Navíc MIP má solární panel a jestli trávíte hodně času venku, hodinky si samy vyrobí energii a dále tak prodlouží svoji výdrž.

Naopak jsou tu argumenty, který už neplatí. Před pěti lety nám vadilo, že gesto „zvedni hodinky před obličej a tím zapni displej“ moc dobře nefungovalo. Ale Garmin zapracoval, dnes je gesto spolehlivé a používání AMOLEDových hodinek je zase o kus příjemnější. Před pěti lety jsme se báli o vypalování displeje, dnes už to není téma.

ChatGPT v hodinkách

Jmenují se Amazfit T-Rex 3 a při premiéře se výrobce hlasitě chlubil integrací Chat GPT-4o. Cože? K čemu je v hodinkách konverzační AI? Zdálo se nám to trochu absurdní, ale vyzkoušeli jsme to.



T-Rex 3. Amazfit se model za modelem zlepšuje a je to vidět i na téhle novince.

Jasně, můžete se hodinek ptát, jak vysoká je Sněžka, nebo jak se jmenuje prezident ČR, ale to je kravinka vhodná leda tak na pochlubení kamarádům (a stejně moc nezapůsobíte). Naštěstí je tu něco mnohem užitečnějšího. ChatGPT je prorostlý do operačního systému Zepp OS 4, takže ve výsledku můžete hodinky ovládat přirozeným jazykem. Ve videu vám ukážeme, jak docela obecným dotazem najdete funkci, u které neznáte jméno a je schovaná kdesi hluboko v nabídkách. Jo, tohle už dává smysl.

Ale nebyli by to Číňané, kdy to trochu nepřeháněli. V hodinkách je totiž ještě jeden hlasový asistent. Jinak se aktivuje, umí jen anglicky, je pomalý, vyžaduje přesné fráze, ale funguje i bez připojení k internetu.

Mimochodem tady se můžete podívat, jak přesně T-Rex 3 měří tep. Spoiler: Bylo to příjemné překvapení:

PS: Pusťte si měsíc starý Týden Živě v čase 14:36 a dozvíte se, proč není radno po hodinkové AI chtít zdrojový kód v Pythonu :-)