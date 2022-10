Týden Živě: Jak se žije s ohebnými telefony. Malé i velké skládačky, proč je chcete, proč je mít nemusíte

Uvidíte velký Samsung Galaxy Fold 3, který se z půdorysu normálního mobilu rozloží do menšího tabletu, ale máme tu i zástupce opačného přístupu, kdy se displej přeloží napůl a ladně zajede do kapsy: Motorola Razr 5G a Samsung Galaxy Flip 3.

Nebude to recenze – ostatně tou bychom nikoho nedojali, tyhle modely už mají své o generaci novější nástupce. Opravdu se zaměříme na to, co tento stále ještě nový druh smartphonů svému majiteli přinese a sebere, jaké jsou výhody a nevýhody, do nás v reálném životě bavilo, co nás štvalo.

Chcete zaujmout? Chcete být středem pozornosti? Tak jste na správné adrese.

Kdy velký Fold nahradí počítač a jak tomu pomůže stylus.

Jak je to s tolik diskutovaným ohybem, čili rýhou uprostřed displeje.

Jak často je potřeba telefony otevírat a kdy si vystačíte s vnějším displejem.

Jak je to s pouzdrem, nebo držákem v autě.

Co komplikované mechanismy kloubů říkají na prach a vodu.

Jak dobře je systém uzpůsobený pro přechody mezi displeji různých rozměrů. Co kompatibilita aplikací?

Co výdrž baterie, kvalita foťáků, reproduktory a čtečky otisků.

A v neposlední řadě – vyplatí se připlatit?

