Týden Živě: Jak ochránit mobil, jak souhlasit se sexem a jak surfovat v letadle

Tentokrát jsme se vás v anketě Co vy na to ptali, jestli chráníte svůj mobil fólií a obalem. Výsledy nás nepřekvapily. Martin vám poradí, jak souhlasit se sexem, Kuba upozorní na absenci Národního registru souloží a v druhé části se svěří, jak kvůli krizi v letecké dopravě cestoval 75 hodin do Las Vegas a zpět a kolik jej stál satelitní internet na palubách aerolinek Delta a Virgin Atlantic.

Týden Živě Diskuzní videokomentáře redaktorů webů Živě.cz a MobilMania.cz, ve kterých rozebírají zajímavá témata týkající se počítačů, internetu, mobilních a jiných technologií. Video můžete sledovat také v chytré televizi či mobilu v aplikaci Mall.tv. Stáhněte si verzi pro Android, nebo pro iOS.