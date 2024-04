Týden Živě: Humanoidní roboti bez oleje a příliš drahé lístky v mobilních apkách

Boston Dynamics se rozloučil s epickým robotem Atlas a představil nového, který už nepoužívá hydrauliku. Nákup lístků na hromadnou dopravu v jedné apce? No, bylo by to super, ale často je to ekonomická sebevražda. Avast dostal po letech vyšetřování obří pokutu a Kuba si koupil novou programovatelnou destičku s AI, a tak se pochlubí.

O čem to dneska bude:

00:00 Úvod a Dyson AR

Úvod a Dyson AR 01:28 Roboti Boston Dynamics

Roboti Boston Dynamics 05:17 Mobilní Portál občana

Mobilní Portál občana 06:10 Roboti Amazonu

Roboti Amazonu 07:34 Předražené jízdenky

Předražené jízdenky 08:54 Rant na regionální dopravce

Rant na regionální dopravce 14:07 Avast dostal pokutu

Avast dostal pokutu 22:29 Coral Edge TPU