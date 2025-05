Týden Živě: Google dokázal nemožné. Android 16 nás nadchl neotřelým vizuálním stylem

Android 16 změní tvář. Nový designový styl navazuje na předchozí iteraci, Material 3 Expressive je ale bezesporu odvážnější. Petra po letech adekvátní a profesionální nudy výrazný vizuální styl nadchl, ale neví, jestli se jím Google zavděčí širšímu publiku. Dejte nám vědět do diskuze, co čerstvému designovému stylu říkáte.

Google by jím z praktického hlediska minimálně měl usnadnit nalezení klíčových ovládacích prvků. Kuba mezitím vzpomíná na to, jak starší Androidy neřešily bezpečnost do takových detailů, kdy odebírají oprávnění nepoužívaným aplikacím.



Material 3 Expressive sází na výrazné prvky a odvážné fonty

Protože máme rádi vesmír, nemohli jsme přehlédnout situaci ohledně financování NASA. Trumpova administrativa navrhuje snížení rozpočtu o 6 mld. dolarů. Bill Nelson, bývalý ředitel instituce, to dle Politico přirovnává k sekáčku na maso a motorové pile. Momentálně NASA operuje s necelými 25 miliardami ročně.

Osekání rozpočtu by mohlo pohřbít různé projekty a odnést by to mohla i Evropa. ESA má pro letošek zhruba třikrát menší rozpočet a pro náročné projekty potřebuje partnery. Bez nich se ostatně neobejde ani NASA se svým neosekaným rozpočtem. ESA např. měla dodat pohonnou jednotku pro loď Orion, v níž se lidská posádka měla podívat na měsíc. V červnu se prý rozhodne, co bude dál.

O čem tentokrát mluvíme:

00:41 – Material 3 Expressive

12:02 – Zbrzdí NASA Evropu?

23:15 – Co čteme

24:24 – Max se vrací k HBO

28:39 – Marný pokus o konec

Zdroj videa: Živě