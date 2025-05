Týden Živě: Fešácké chytré hodinky Festina a Kubovy fantastické hračky pro geeky

Co se funkcí týče, jsou Apple Watch špička. Ale co styl? Vždyť je to takový zmenšený iPhone s řemínkem... Hodinky Festina Connected D na to jdou úplně jinak. Design je na prvním místě. Hned vidíte hodinářské řemeslo, které Švýcaři pilovali celá desetiletí.

Chytré funkce jsou tu jako bonus. Není jich tolik, ale praxe mě vlastně příjemně překvapila a na kontrastní OLED se vejde překvapivě hodně informací. Se sportováním už je to horší, hodinky nemají vlastní GPS, berou si geolokační data z připojeného mobilu.

Tedy sportovci se patrně poohlédnou jinde, ale jestli hledáte chytré hodinky k obleku, Festina má velmi zajímavou alternativu. Cena není přehnaná a můžete si vybrat barvu.

Kuba ukáže maličkou termotiskárnu Niimbot. Podrobněji o ní psal už v týdnu, ale dnes ji uvidíte v akci. A také hromadu dalších hraček.

Do dílny nám totiž dorazil stroj na bubliny za dvě stovky a poněkud dražší motorizovaný gimbal DJI Osmo Mobile 7. Také zbyde čas na USB-C kabel od Alzy, který jsme si ukázali v samostatném článku. Je v něm totiž malý čip, a tak si připomeneme, co tam vlastně dělá.