Týden Živě: EU proti AI, EU proti Googlu a všichni proti Twitteru

Waze tu je s námi už deset let. Teď chtějí něco podobného udělat i Mapy od Seznamu. Google zimersoval Hradčany, Karlův most a další lokality v Praze. Evropský parlament hlasoval o legislativě AI Act (a Kuba bude hodně vařit z vody).

EU by mohla rozdělit Google (zase si trošku zavaříme z vody). Twitteru hrozí, že bude platit astronomické odškodné hudebním vydavatelům. Kdyby ho to položilo, zbyde nám ještě nějaká normální sociální síť? A je vůbec Twitter normální, nebo je to už stejné bahno jako Facebook?

O čem to dneska bude:

00:00 Úvod a NZF

