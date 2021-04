Týden Živě: EU bude regulovat umělou inteligenci, Netflix omezuje a Windows 10X stále v nedohlednu

Evropská unie pracuje na možné regulaci umělé inteligence zítřka. Některé typy by mohly být zakázané. Netflix končí s měsíční bezplatnou ukázkou a také jsme se vás ptali, co říkáte na Windows 10X. Vypadá to, že je skoro nikdo nechce. Sledujte souhrn událostí končícího týdne.

