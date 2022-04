Týden Živě. Elone, nevíš, do čeho jdeš. A na co ten Twitter vlastně potřebuješ?

Musk chce koupit Twitter. Ví, do čeho jde? Dokola mluví o svobodě projevu, ale pro člověka z internet 1.5 (éra, kdy Musk budoval PayPal) to znamená něco jiného, než znamená svoboda projevu v roce 2022. Absolutní svoboda projevu není možná. Musk už ustoupil a začal mluvit o svobodě projevu dovolené zákonem. Ale ani to nestačí. Současné sociální sítě jsou v roli arbitrů, musí moderovat diskuzi, nakreslit čáru, hranici toho, co je přijatelné. A dělat soudce pro každý problém na celém světě, to chce obrovské množství mentální energie.

I kdyby Musk chtěl tuhle energii do Twitteru investovat, stále zůstává otázka nejtěžší. Pro vlastně chce Twitter? Kvůli penězům to nebude. Kvůli těm pár novým funkcím patrně také ne. Takže?