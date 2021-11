Týden Živě: Děsí nás postavy v metaversech a vybíráme mobily v době bezčipové

Věděli jste, že softwary padají nejen na Zemi, ale také ve vesmíru? To přitom není to jediné, co vám nový Týden Živě představí. Martin a Petr se pustili do rozboru konceptu metaverse. Cítíme, že by se z něj mohl stát nový buzz word, za kterým ale úplně hmatatelný výsledek nevidíme. Takže co je to ten metaverse? Týden Živě vám možná nabídne odpověď, možná ale ne.

O nedostatku čipů se již mluví delší dobu, až v tomto případě ztrácíme pozornost. Jenže pak jsme začali uvažovat nad tím, jaký mobil si teď koupit. Je-li nabídka v obchodech slabší, můžete sáhnout po bazaru. Některá zařízení rychle ztrácí hodnotu, což pro vás jako kupující může být výhoda. Dáme vám proto pár tipů, po jakých značkách byste se měli ohlížet v bazarech, chcete-li sehnat zařízení levně.