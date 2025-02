Týden Živě: Co dokáže drahá digitální lupa z Aliexpressu a jak navigují levné chytré hodinky

Kuba rozbil všechna prasátka a koupil na Aliexpressu novou digitální inspekční lupu pro kutily Elikliv s 10" displejem a autofokusem. K čemu je to dobré? Pochlubíme se prvními dojmy a zbytek najdete v podrobném článku na VTM.

Filip vám zase ukáže, co umějí nové hodinky Amazfit Active 2. I když stojí dva a půl tisíce, mají offline mapy a hlasovou navigaci po trase. A co více, výlet do nich nahrajete rovnou z Mapy.cz. Ukážeme vám to krok za krokem. Je tu další ukazovací Týden Živě, takže dost řečí, jdeme na to.

O čem to dneska bude:

00:00 – NZF

– NZF 00:35 – Digitální lupa pro kutily Elikliv s 10" displejem

– Digitální lupa pro kutily Elikliv s 10" displejem 10:57 – Laciné hodinky s mapou Amazfit Active 2