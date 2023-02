Týden Živě: Čeká nás revoluce ve vyhledávání. Vyhraje Bing, nebo Google?

Tento Týden Živě bude monotematický, budeme se totiž věnovat ohlášeným novinkám Microsoftu a Googlu na poli vyhledávačů. Redmondská korporace vypustí do svého Bingu podobnou technologii jako ChatGPT od OpenAI. Prakticky to samé ale už několik let vyvíjí také Google. Říká tomu Bard.

Obě společnosti jsou pod tlakem velkého očekávání, takže trh neodpustí žádné klopýtnutí. Na vlastní oči se o tom v týdnu přesvědčil především Google, jehož AI chatbot Bard odpověděl špatně a tržní hodnota mateřského Alphabetu se propadla o sto miliard dolarů.