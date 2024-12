Týden Živě: Boříme mýty kolem Windows 11. Recall není špatný, jen nepochopený

Sváteční vydání Týdne Živě před kameru z temných koutů znovu přilákalo Lukáše Václavíka, který tímto dává najevo, že je to osoba z masa a kostí. Protože dlouhodobě sleduje Intel, komentuje odchod ředitele Intelu. Dlouholetý inženýr a následně manažer, Pat Gelsinger, nedokázal obrátit kurz a křemíkový gigant se potácí v historických problémech.

Šíří se informace o tom, že Microsoft snižuje hardwarové nároky Windows 11 nebo poskytuje návod k instalaci na nepodporovaném hardwaru. Není to tak a nedoufejte, že se to stane. Je to krajně nepravděpodobné. Vyjadřujeme se také k alarmistickým článkům o Recallu. Podle nás dělá to, co má, takže není na místě se nad tím podivovat. Kdo ho nebude chtít, tak ho neaktivuje.

Řešíme možný konec ChromeOS nebo vrchol vývoje smartphonů, na který nedávno někteří upozornili. My si toho všímáme roky, a tak nechápeme, proč by to teď mělo být téma. Přejeme vám všechno nejlepší v novém roce!

Program dnešního pořadu