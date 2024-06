Týden Živě: Američané zařízli počítače Huawei a k čemu je bezdotykové ovládání mobilu

Už je to pět let, co tehdejší prezident Trump zarazil cestu Huawei na post světové jedničky mezi výrobci smartphonů. Notebooky však dostaly výjimku a americké technologie (zejména Windows a procesory Intel) mohly používat dál. Ještě před dvěma týdny Huawei představila nejnovější generaci špičkového modelu Matebook X Pro.

A pak se čínsko-americká obchodní válka vyhrotila, Bidenova administrativa výjimku zrušila a my čekáme na praktické dopady. Huawei hned pár dní nato představila stolní počítač s armovžm procesorem vlastní výroby – ten se nás však příliš týkat nebude, je určený pro čínský trh a běží na linuxovém operačním systému Kirin OS. Ale jak to bude s už představeným notebookem? Bude moct dožít, nebo se prodá jen těch pár dosud vyrobených kusů?

Také vám ukážeme bezdotykové ovládání nového smartphonu Poco F6. Není to nic nového, čas od času to některý z výrobců zkusí, ale ve velkém měřítku se ovládání gesty neprosadilo. Na naší ukázce názorně uvidíte, proč.