Týden mobilně: Povídání o 5G banánistánu a ombudsmanovi, který zamrznul v minulém tisíciletí

Už v roce 2012 jsme se divili, že telefonní automaty ještě nevymřely. Tehdy jich bylo už jen 16 tisíc. Teď, o osm let později, jich je po celé ČR 1 400 a průměrně se z jednoho volá sedmkrát za rok! ČTÚ se tedy rozhodl ukončit tuhle archaickou agónii, která stát stojí přes 30 miliónů ročně. Ozval se však ombudsman Stanislav Křeček, že se mu to nezdá a že si to rušení ještě prověří. Hmm…

V Anglii to mají také dobrý banánistán. Nejen že tam lidé věří konspiracím kolem 5G a zapalují stožáry mobilních sítí (pro jistotu i ty, na kterých 5G technologie není), ale teď objevil podnikavec, který této víry zkusil využít. Nabídnul 5G Bio Shield, který lidi ochrání od veškerých negativních vlivů 5G a jiných sítí. Ve skutečnosti to je čínská 128MB USB paměť s obrázkem svatého Jiří drakobijce.

Dáme vám tip na krásné tapety na plochu mobilu a už tradičně se zastavíme u kauzy Huawei a amerického banu. V týdnu se hodně diskutovalo o tom, kde budou Číňané brát procesory pro nové telefony. Z Koreje, nebo (překvapení!) z USA?