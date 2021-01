Týden mobilně 564: Samsung v hlavní roli (a také byl CES)

CES je sice největší veletrh spotřební elektroniky na světě, ale s mobilními technologiemi to v posledních letech nebylo úplně slavné (hlavně kvůli termínově blízkému Světovému mobilnímu kongresu). A když přenesete CES do virtuálního světa, je to ještě větší bída. Ale pár zajímavých kousků se přece jen našlo. Korejské LG a čínské TCL nás nechaly přičichnout k mobilům s rolovacími displeji.

Vyhraje tohle řešení nad ohebnými displeji, které už máme? Dočkáme se ještě letos?

Líbily se nám i gadgety vyvinuté pro dobu covidovou: NEC má technologii, která identifikuje člověka i s nasazenou rouškou a Alarm.com ukázal zvonek, kterého se nemusíte dotknout. Pozornost poutal i otlučený prototyp hodinek, které změří glykemii, aniž by se dostaly do přímého kontaktu s krví. To je věc, která jednou změní život stamiliónům lidí na celé planetě!

Na CESu nás rozehříval také Samsung a bylo to hlavně o robotech. Hlavní chod však přišel až ve čtvrtek, kdy Korejci představili novou vlajkovou řadu smartphonů Galaxy S21. Za originálním designem se skrývá nenápadná evoluce – lepší foťáky a displeje, rychlejší procesory i konektivita a model Ultra přidává podporu dotykového pera. Jen si za něj budeme muset připlatit a pak jej nosit v pouzdře, protože šachta (jakou má Note) chybí. A nezvratný důkaz nového trendu – v balení chybí nabíječka i sluchátka.