Týden mobilně 552: Divné Pixely, ještě divnější aukce a krásné nové technologie

Vrátíme se k událostem minulého týdne, které jsme nestihli okomentovat v minulém dílu pořadu. Nové Pixely? Divné, divné a divné. Bude tohle Googlu fungovat? Pak je tu oznámení ČTÚ o počtu účastníků aukce, aniž by nám řekl, které firmy to jsou. Divné? Ano. A bohužel to jen navazuje na divné události, kterých jsme od začátku roku v českých telekomunikacích svědky.

Sbírka drobných zpráv technologického rázu: Zaujaly nás malé samoobsluhy Amazonu, kde se platí scanem dlaně, batoh od Googlu a Samsonite, pomocí kterého lze ovládat mobil, a líbí se nám i to, že s O2 teď můžete jednat přes Whats App:

Nostalgii v nás probudil drobný dárek od Instagramu, naopak do budoucnosti nakukuje ohebná Motorola Razr 5G. Novinky má také Realme a znovu jde o agresivní mix bohaté výbavy a nízké ceny. Tentokrát jsme kupodivu více zvědaví na levnější z dvojice modelů…

A konečně je tu Apple, který v úterý představí rodinku jménem iPhone 12 a snad i pár dalších hraček: