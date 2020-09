Týden mobilně 547: Prázdninový půst končí, začínají se valit atraktivní novinky

Prázdninová a post-koronavirová informační bída je u konce, hned 1. září nás všemožné firmy zavalily novinkami. Ve velkém to rozjel Samsung, který prvně představil skládačku Z Fold2 (už ji máme v redakci) a o den později přidal další čtyři novinky:

Pak je tu sbírka firem, které se účastní toho, co letos zbylo z veletrhu IFA. My jsme novinky při natáčení neznali, vy už si je můžete prohlédnout: TCL, LG a Honor. Později v září se přidá i Sony.

Aktivní byly také české firmy. O2 představilo lákavé tarify pro mladé do 26 let. T-Mobile se pochlubil, že rozdá 24 GB, což na první pohled vypadá skvěle, hned pak ale zjistíte, že je to po gigabajtu rozdělené do dvou let. Škoda představila… Je to víc auto, nebo gadget? Tak či tak, sbírka technologií nového elektromobilu Enyaq iV je hóóóódně dlouhá:

No a závěrem jedno úctyhodné výročí. Nokia 3310 oslavila 20 let a my jsme se nostalgicky zasnili.