Twitter zvojnásobil limit. Až se ráno probudíte, budete mít 280 znaků

Twitter u vybraných uživatelů testoval vyšší limit znaků na jeden tweet už o září. Část lidí mohla místo standardních 140 znaků posílat dvojnásobek: 280 znaků.

Test byl úspěšný a tak Twitter dnes oznámil, že 280 znaků dostanou všichni. Někomu se to bude hodit, a kdo chce dál být stručný, nic mu v tom nebrání. V grafu je vidět, že dřívějších 140 znaků nestačilo 9 % lidí. U dvojnásobku to bylo už jen procento. A i po zdvojnásobení měl průměrný tweet do 50 znaků stejně jako dřív.

Podívejte se na svůj Twitter, je velmi pravděpodobné, že 280 znaků už máte k dispozici také. Poznáte to podle nového způsobu odpočítávání, kdy se postupně vyplňuje kolečko v pravém rohu.

Výjimku bude mít jen japonština, čínština a korejština. U obrázkových znaků i nadále zůstane původní limit.



Je to nezvyk, tak dlouhý text...