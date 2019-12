Twitter zakázal animované PNG soubory. Trollové s nimi útočili na epileptiky

Twitter se musel těsně před Vánoci uchýlit k zákazu jistého druhu souborů. Na síti už nemůže sdílet animované PNG soubory, jelikož s nimi někteří lidé cíleně útočili na uživatele trpící epilepsií. Agresivně blikající obrázky u nich měly spustit záchvat.

Twitter o svém rozhodnutí informoval na oficiálním účtu věnovaném přístupnosti pro omezené osoby. Podle něj byly útoky mířené proti americké neziskové organizaci Epilepsy Foundation, mezi jejíž sledovatele patří právě lidé s diagnózou epilepsie.

Útočníci podle Twitteru využili chyby, díky které bylo možné do jednoho tweetu vložit několik animovaných PNG souborů. „Chceme, aby se všichni cítili na Twitteru bezpečně. PNG byly zábavné, ale nerespektují nastavení autoplay, takže rušíme možnost přidávat je do tweetů. Je to z důvodů bezpečnosti lidí s citlivostí na blikající snímky, včetně lidí s epilepsií,“ napsala společnost.

Problém přitom není nový. První útoky proběhly již v listopadu, který je měsícem osvěty proti epilepsii. Twitter zmínil, že tehdy nevěděl, že trollové použily zrovna animované PNG soubory (formát PNG umožňuje animaci podobně jako GIF, pro animovanou grafiku je přitom vhodnější). Nakonec se ale rozhodl zakázat je úplně.

Jestli někomu animace skutečně ublížily, není jisté. Epilepsy Foundation nicméně uvedla, že spolupracuje s policií a podala trestní oznámení proti účtům, které byly v incidentu zapojeny.