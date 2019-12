Twitter vyzývá k aktualizaci své aplikace pro Android. Ve staré verzi je vážná bezpečnostní chyba

Provozovatel sociální sítě Twitter rozeslal v uplynulých dnech e-mailovou zprávu, ve které vyzývá uživatele k neprodlené aktualizaci své aplikace pro Android. Důvodem je zjištění chyby v zabezpečení účtu, která se vyskytuje ve starších verzích.

O nepříjemnosti Twitter informoval i na svém blogu, kde uvedl další podrobnosti. V kostce jde o to, že kvůli bezpečnostnímu nedostatku by mohl útočník zobrazit neveřejné informace o účtu (zprávy, chráněné tweety a informace o poloze) a dokonce jeho jménem publikovat příspěvky či posílat zprávy.

Zalepená díra v Twitteru

Problém se týkal výhradně mobilní aplikace pro operační systém Android a jeho podstatou byl komplikovaný proces vkládání škodlivého kódu do úložiště programu, kam by měl být jen omezený přístup. Webového rozhraní nebo aplikace pro Apple iOS se tato chyba netýkala.

Provozovatel na blogu uvádí, že upozorňuje uživatele, jichž by se mohl bezpečnostní nedostatek týkat, buď prostřednictvím aplikace nebo elektronickou poštou. Rozesílané pokyny se liší v závislosti na verzi systému Android a aplikace Twitter.

Problém se podle dostupných informací týká milionů uživatelů po celém světě. Jen z oficiálního repozitáře Obchod Google Play si mobilní aplikaci této sociální sítě stáhlo více než půl miliardy lidí. Není známo, zda byli v ohrožení i uživatelé alternativních programů.

Twitter rozesílá e-maily

I my jsme obdrželi e-mail s předmětem „Problém se zabezpečením účtu na Twitteru – Proveďte aktualizaci aplikace Twitter pro Android“, ve kterém se píše: „Dobrý den, nedávno jsme opravili chybu, která mohla vést k narušení zabezpečení vašeho účtu. Ačkoli nemáme žádné důkazy pro to, že této chyby bylo zneužito, nedokážeme to ani vyvrátit, proto považujeme za důležité vás o tom informovat. Další informace o tomto problému najdete zde.“



E-mailová zpráva od Twitteru

Zpráva pak obsahuje výzvu: „Co nejdříve proveďte aktualizaci na nejnovější verzi aplikace Twitter pro Android, aby bylo zajištěno maximální zabezpečení vašeho účtu.“ Aktualizaci lze provést například spuštěním aplikace Obchod Play, kde v sekci Moje aplikace a hry klepnete na tlačítko Aktualizovat vše.

Firma se omluvila dotčeným uživatelům a slíbila, že její odborníci budou i nadále neustále pracovat na zajištění bezpečnosti. Každopádně jestliže používáte aplikaci Twitter pro Android, měli byste ji hned teď aktualizovat.