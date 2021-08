Twitter v novém kabátku přináší vlastní font, kontrastnější tlačítka a méně vizuálního nepořádku

Provozovatel sociální sítě Twitter osvěžil vzhled webové i mobilní aplikace, přičemž hlavním cílem je snaha o lepší přehlednost. Největší změny se dotkly typu písma a kontrastu některých prvků, odstraněn byl také „vizuální nepořádek“.

Novinky oznámil ve středu večer účet Twitter Design, který uvedl: „Dnes jsme zveřejnili několik změn vzhledu Twitteru na webu a v telefonu. Ačkoli se to na první pohled může zdát divné, díky těmto aktualizacím jsme přístupnější, jedinečnější a zaměřujeme se na vás a na to, o čem mluvíte.“

Twitter v novém kabátku

Již v lednu Twitter podrobně popsal svůj nový font pojmenovaný Chirp, který je jeho vůbec prvním vlastním písmem. Byl navržen tak, aby splňoval hned několik cílů, včetně toho, že nabídne výrazný vzhled a dobrou čitelnost. Právě změna na tento font je nejviditelnější (a patrně nejkontroverznější) novinkou.

Aktualizace přináší mnohem méně modré barvy, jež je pro tuto platformu typická po celou dobu její existence. Cílem této snahy bylo umožnit tweetům lépe vyniknout – tedy dát přednost obsahu před jeho formou. Twitter slibuje, že brzy zavede nové barvy, které poskytnou novou paletu, nicméně neupřesňuje, co si pod tím mají uživatelé představit.

Další změny se odehrály v oblasti tlačítek, která zaujmou vyšším kontrastem. Uživatelé by díky nim měli mít více na očích nejdůležitější akce, které mohou provádět. Jinak vypadají například tlačítka pro sledování, kde je na první pohled vidět, v jakém jsou stavu a do jakého stavu je lze přepnout.

Chystají se další změny

Z uživatelského rozhraní byla odstraněna spousta vizuálního nepořádku. Konkrétně ubyl prostor zabíraný šedým pozadím a zmizely zbytečné oddělovací čáry. Tím byl mírně zvětšen prostor pro zobrazení příspěvků, což by mělo přispět k jejich lepší čitelnosti.

Provedené změny se setkávají s rozporuplným přijetím – někteří uživatelé je kvitují, jiným se novinky nelíbí (kritizována jsou například černá tlačítka). Každopádně to určitě nejsou poslední novinky, kterých se uživatelé této sociální sítě dočkali - „Toto je pouze začátek dalších vizuálních aktualizací, protože Twitter se více soustředí na vás a na to, co máte na srdci!“ uvádí účet Twitter Design.