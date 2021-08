Twitter ustupuje od designových změn – uživatelé si stěžovali na bolesti hlavy a únavu očí

Sociální síť Twitter přišla minulý týden s novým kabátkem, jež přinesl vlastní font, kontrastnější tlačítka a méně vizuálního nepořádku. Jak už to v podobných případech bývá, novinky se setkaly nejen s pozitivním, ale i velmi negativním přijetím uživatelů.

Vlna kritiky, která se snesla zejména na černá tlačítka s bílým textem, byla tentokrát mimořádně silná. Někteří uživatelé doslova tvrdili, že je z nového designu bolí oči a mají bolesti hlavy. Provozovatel sociální sítě reagoval poměrně promptně a změnil kontrast některých prvků uživatelského rozhraní.

Nespokojení uživatelé

Jeden uživatel s poruchou autistického spektra si například stěžoval, že odstranění dělících čar a kontrastní barvy a tlačítka způsobují, že je pro něj stránka sociální sítě „velmi nepříjemná“. Nelíbilo se mu ani písmo, jež se mu při dlouhodobějším používání „rozmazávalo před očima“.

S negativním přijetím se setkalo i nové písmo Chirp. Řada uživatelů se zdravotními potížemi uvedla, že nemůže číst Twitter, aniž by je nebolela hlava. „Nové písmo zhoršuje můj astigmatismus. Nemohu číst, aniž by mě nebolela hlava. Moje systémové písmo je přizpůsobeno mému zraku,“ napsal jeden z postižených.

Uživatelka Kristine Schachinger dodala: „Mám něco, čemu se říká dystrofie sítnice, což znamená, že vidím 20 až 25 % obrazu, ale chybí mi části tyčinek a čípků, takže to malé písmo skáče sem a tam a já ho zvládnu číst jen asi 30 minut.“

Twitter dává zpátečku

Twitter naslouchá zpětné vazbě uživatelů ohledně aktualizací designu a sleduje jejich připomínky. „Provádíme změny kontrastu na všech tlačítkách, aby byla příjemnější pro oči, protože jste nám řekli, že nový vzhled je nepříjemný pro lidi se smyslovou citlivostí. Nasloucháme a vylepšujeme," uvedl Twitter v pátek prostřednictvím svého účtu Twitter Accessibility.

Tento účet také dodal, že byly zjištěny problémy s písmem Chirp, projevující se uživatelům operačního systému Windows. Provozovatel sociální sítě v současnosti pracuje na opravě a prosí své uživatele o trpělivost. Celkově lze ale Twitter pochválit za poměrně rychlou reakci a snahu vyřešit všechny nahlášené problémy.

Zakládající člen organizace Disabled List Alex Haagaard upozornil, že provedené změny designu jsou příkladem toho, jak to nedělat. Podle odborníků by bylo mnohem lepší nabídnout uživatelům takové možnosti přizpůsobení, aby si mohli změnit kontrast a písmo podle svých potřeb. To je prý nejlepší způsob, jak zpřístupnit webové stránky všem.