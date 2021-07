Twitter ukončuje Fleets, jeho obdobu Příběhů. Nikdo je nepoužíval

Příběhy, tedy za 24 hodin mizící obsah, zpropagoval prvně Snapchat, poté se jej ale postupně chytly další služby. Jednou z posledních byl i Twitter, ten se ale po necelém roce rozhodl, že funkci zruší. Nikdo ji totiž nepoužíval.

Sociální síť Twitter se dlouhodobě potýká s neaktivitou uživatelů. Většina z nich totiž jen sleduje to, co publikuje menší procento aktivních a sami na síť žádný obsah nedávají. To měly změnit právě Fleets, tolik populární na jiných sítích. Twitter funkci plánoval a testoval poměrně dlouho, do ostrého provozu celosvětově se ale dostala až ke konci minulého roku. Smrt tak přichází poměrně rychle, dostupné nebudou od 3. srpna.



Takto vypadaly Twitter Fleets předtím, než je firma zrušila

Konec je tak poněkud překvapením, mně samotnému se totiž Fleets začaly pořádně zobrazovat až nedávno a doposud je nemám v desktopové aplikaci, která je dokonce jen webovou stránkou a tudíž by implementace nemusela být složitá. Když se ale podívám do aplikace na telefonu, využívají funkci hlavně stránky – situace je tak podobná Facebooku, který ale Příběhy zatím neruší.

Nově vzniklý pruh v horní části obrazovky bude nově sloužit pro zobrazení Spaces – další novinky Twitteru, s níž konkuruje aplikaci Clubhouse. Skrze ni umožňuje uživatelům pořádat živé „podcasty“, které pak mohou poslouchat sledující. Uvidíme, zda sociální síť nakonec nezruší i tuto funkci.