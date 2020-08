Twitter to s předplatným myslí vážně. Co by vás přesvědčilo k předplacení?

Když Twitter před několika dny prezentoval své finanční výsledky za poslední kvartál, investorům sdělil, že zvažuje spuštění určité formy předplatného. Nyní to vypadá, že nápad myslí vážně. Nejen, že začal shánět člověka, který se na tvorbě předplatného bude podílet, ale mezi uživatele rozhodil sérii otázek, co si o možnosti myslí . Zveřejnil také, jaké funkce by v placeném Twitteru mohli získat.

Jak upozornilo několik uživatelů přímo na sociální síti, Twitter spustil anketu, kterou rozesílá mezi vybrané lidi. V ní se mají vyjádřit k jednotlivým funkcím, zda by podle nich měly v předplatném smysl a zda by je nalákaly k tomu za Twitter platit. Jsou mezi nimi takové možnosti jako změna fontů, úprava tweetů, automatické odpovědi apod.

Jednotlivé funkce, nad kterými Twitter v předplatném přemýšlí

Úprava barev: V současnosti můžete mít Twitter buď v základní bíle barvě nebo tmavém nočním režimu. Platící uživatelé by si mohli nastavit v podstatě jakoukoli barvu a platilo by to i pro odkazy. Rovněž by vznikla možnost úpravy fontů.

Tlačítko odebrat odeslání: Alternativa k možnosti úpravy tweetu, která na Twitteru dosud neexistuje. Jakmile zveřejníte tweet, dostanete 30 sekund na to si odeslání rozmyslet, ostatní lidé během té doby tweet neuvidí.

Automatické odpovědi: Mohli byste si nastavit sérii odpovědí, které Twitter provede za vás. Funkce, kterou by pravděpodobně využily především firmy a značky.

Odznaky: Na profilu by uživatelé dostali možnost nastavit si odznak, ke které firmě/značce patří. Takže politici by zde mohli mít odkaz své politické strany, novináři svého média apod.

Videa: Možnost sdílení videí ve vyšším rozlišení a až s pětkrát delší stopáží.

Ankety k reklamám: Firmy by mohly pořádat mezi lidmi ankety s otázkami, co si myslí o jejich reklamách. Podobná funkce už na Twitteru existuje.

Social listening: Výraz, který nemá plnohodnotnou českou alternativu. Jde o marketingový nástroj, pomocí kterého firmy analyzují, jak se o nich na sociálních sítích mluví, jaký mají jejich příspěvky ohlas atd. Twitter jej chce začít nabízet.

Z popsaných funkcí vyplývá, že předplatné by užily především firmy a influenceři, pro běžné uživatele mezi nimi není nic, bez čeho by nutně nemohli žít. Nicméně jelikož jde o zatím o anketu, je možné, že nějaké funkce ještě přibudou nebo naopak budou odebrány. Twitteru avizuje, že myšlenku teprve zkoumá a nepředpokládá, že by předplatné spustil ještě letos.