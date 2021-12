Twitter není o moc svatější než Meta. Také u sebe záměrně nechával hate speech, tvrdí Washington Post

Nejen Meta si měla v honbě za ziskem pěstovat na svých platformách nenávistný obsah. Problém se podle The Washington Post částečně týká i Twitteru. Server přinesl odhalení, že od té doby, co síť spustila své audio místnosti Spaces, přilákaly velké množství extremistů a dezinformátorů, přitom Twitteru věděl, že se to stane. Nic s tím ale neudělal, aby nenarušil svůj růst.

Spaces je letošní novinka Twitteru, síť ji spustila jako konkurenci Clubhouse. V základu je to místo, kde si lidé mohou povídat skrze audio, na různá témata vznikají jednotlivé místnosti neboli Spaces.

Lidé tu ale mnohdy nediskutují o počasí nebo receptech na vaření, avšak o dost kontroverzních tématech. The Washingston Post upozornil, že na Spaces vznikají místnosti plné bílých suprematistů, homofobů, odpůrců očkování či podporovatelů extremistického hnutí Tálibán – celkově se množí nenávistným a dezinformačním obsahem.

Důvod je ten, že aktuálně neexistuje příliš účinný způsob, jak moderovat audio obsah. Zatímco psaný už algoritmy více méně zachytit dokážou, zvukový nikoliv, a tak Twitter žádné pořádně moderační nástroje ve Spaces nemá, spoléhá jen na uživatele, že se ozvou, když narazí na problém. Ti se spíše neozývají.

Nejvíc problematický aspekt ale je, že Twitter podle serveru moc dobře věděl, že se to stane, protože moderace audio obsahu není technicky vyřešená. Vedení firmy na to upozorňovali samotní zaměstnanci, ale stejně se Twitter rozhodl, že novinku spustí. Chtěl si zachovat svůj růst, aby nerozhněval investory, což se mu podařilo, Spaces jsou velmi úspěšné.

Ze začátku dokonce místnosti byly nastaveny tak, že jakmile lákaly velké množství posluchačů, Twitter je automaticky propagoval, nehledě na téma. Tohle už síť podle své mluvčí Viviany Wiewallové opravila a dnes alespoň hodnotí klíčová slova v názvech jednotlivých Spaces. Wiewallová také uvedla, že firma hledá nové cesty, jak audio obsah lépe moderovat, zatím ale k ničemu nedospěla. K obviněním ohledně neetického jednání se mluvčí nevyjádřila.