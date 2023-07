Twitter má dnes problémy. Elon Musk: Je to záměr, omezili jsme vám zobrazení tweetů

Twitter dnes neměl nejlepší den. Jeho aplikace od odpoledních hodin místo načítání nových příspěvků hlásí, že byl překročen limit. A že to máte zkusit za chvíli.

To se samozřejmě tu a tam stane. Výpadky by asi neměly být moc časté, ale je to stále jen software. Jen v případně dnešního odpoledne zřejmě nešlo o chybu, byl to záměr! Twitter omezil počet tweetů, které si můžete zobrazit:

Překlad: Abychom se vypořádali s extrémní úrovní stahování dat a manipulace se systémem, použili jsme následující dočasná omezení:

Ověřené účty jsou omezeny na přečtení 6000 příspěvků za den.

Neověřené účty na 600 příspěvků za den

Nové neověřené účty na 300 příspěvků za den

Twitter pod Elonem Muskem volí velmi nezvyklé cesty, ale omezení počtu zobrazení tweetů může problém s přetížením určitě vyřešit. Jen hláška vyzývající, že to máte zkusit za chvíli, neodpovídá tomu, co Musk píše v tweetu – dle jeho vyjádření by se přístup měl obnovit až následující den.