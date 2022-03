Twitter chce část funkcí zpoplatnit. Dolarová klec možná spadne i na oblíbený TweetDeck

O placeném Twitteru se začalo mluvit v necelé polovině loňského roku. Twitter Blue se proměnil v realitu v červnu, když odstartoval ve dvou zemích. Do Česka zatím nedorazil. Twitter uvažuje, co do předplatného zařadit, aby jej učinil dostatečně atraktivním.

Patrně největším přídavkem by se mohl stát TweetDeck. Nabízí profesionální funkce včetně plánování příspěvků, umožňuje sledovat tweety v několika sloupcích apod. První verze tehdy nezávislého klientu pro více sociálních sítí byla představena v roce 2008, Twitter jej koupil v roce 2011. Zatím jej poskytuje zdarma.

Jak zjistila Jane Manchun Wong, bezpečnostní výzkumnice a influencerka, Twitter se o TweetDecku zmiňuje v sekci s nabízenými funkcemi v rámci tarifu Blue. Wong v minulosti několik chystaných novinek v předstihu prozradila. Zmínky o tom, že má být klient dostupný za úplatu, nalezla také v některých částech kódu.

Ačkoli vidíme, jak Twitter uvažuje, situaci může přehodnotit. Kdyby se TweetDeck stal součástí Twitteru Blue, většina světa by měla rázem problém, protože placená služba zatím běží jen ve čtyřech zemích. Leda by nechal TweetDeck bezplatný v zemích, kde si nelze předplatit tarif Blue.

Zdroje: About Twitter Blue | Jane Machnu Wong / Twitter via Thurrott.com