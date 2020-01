Twitchi se propadla sledovanost, ztratil některé oblíbené streamery. Stále je ale větší, než konkurence

Twitch od Amazonu v posledních měsících opouští nejeden velký streamer, většinou utíkají k Microsoftu či Googlu. To se projevilo i na finálních číslech sledovanosti za minulý kvartál, kde došlo k velkému propadu. Se statistikami přišly společnosti Streamlabs a Newzoo.

V minulém roce opustilo Twitch několik streamerů. Většina zamířila buď k mixeru od Microsoftu, či YouTube od Googlu, některé ale ukořistil i Facebook, který se stále snaží získat podíl u videa. Za přechody ve většině případů přitom nemohou lepší funkce či výhody na dané platformě, ale exkluzivní smlouvy, kterými si firmy hráče zavazují. Točí se zde přitom milionové částky.



Počet zhlédnutých hodin na jednotlivých platformách. (Foto: Streamlabs)

Twitch sice stále platí za největší platformu, co se týče herního streamingu, za poslední kvartál se ale počet sledovaných hodin propadl o téměř 10 procent. Takto nízká čísla měla služba naposledy ve třetím kvartále roku 2018. To by samo o sobě mohlo vypadat katastroficky, v pohledu na celý rok je zde ale stále vidět růst, hlavně v počtu streamovaných hodin. Celkově si pak zachoval podíl na trhu 75,1 %.

Exkluzivní obsah táhne

Co se týče konkurence, nejvíce rostlo YouTube Gaming Live, tedy herně zaměřená sekce YouTube (oddělené aplikace i rozhraní služby již Google zrušil před nedávnem). Zde za rok vzrostl počet sledovaných hodin o 46 %, streamované se téměř nezměnily. Díky tomu si ale uzmul 22,1% podíl. Obří nárůst se podařil i Mixeru, který se sice také ve čtvrtém kvartále propadl, celkově se mu ale podařilo čísla téměř zdvojnásobit a má i více streamerů. Přesto skončil s 2,7% podílem na trhu.



Počet streamovaných hodin dle jednotlivých platforem. (Foto: Streamlabs)

Na aktuálním vývoji lze ale vidět, jak jsou pro služby důležité, byť velmi drahé, exkluzivní smlouvy se streamery. Youtube pomáhá i to, že přenáší i nejrůznější esportové zápasy, Mixeru ale hlavně přidal příchod streamerů jako je Ninja a Shroud. Prozatím se Twitch o prvenství nemusí bát, je ale otázkou, zda se k němu dravá konkurence brzy nepřiblíží. Za všemi službami ale stojí velké technologické firmy, které mohou do unikátního obsahu investovat nemalé peníze.

Zdroj: TechCrunch