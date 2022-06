Tweety delší nebudou, ale Twitter přesto našel způsob, jak sdílet až 10 normostran textu

Před pár týdny se už neoficiálně vědělo, že na Twitter budeme moct psát dlouhé texty. Nebo aspoň někteří budou moct. Sociální platforma teď rozjíždí veřejné testování připravované funkce, která mikroblogovací službu v podstatě doplňuje klasickou blogovací službou.

Novinka se nazývá Notes, tedy poznámky. Příspěvek v nich může být delší než 280 znaků, které platí za dlouhodobý limit pro klasické tweety. Nemusíte se jen vypisovat, do těla vložíte také fotky, videa, GIFy i běžné tweety.

Na podzim 2017 Twitter uvedl, že jen procento příspěvků dosáhne limitu 280 znaků. Novější údaj k dispozici nemáme a nevíme ani, jestli lidé své příspěvky s ohledem na limit záměrně píší krátké. Těžko lze proto předem odhadnout, jak moc můžou dlouhé příspěvky sociální síť změnit.

První fáze testování nám v tomto ohledu moc nenapoví, protože Notes jsou zatím dostupné jen v malé skupině vybraných spisovatelů a spisovatelek, tj. vybraní jedinci. Twitter neindikuje, jestli vůbec plánuje funkci zpřístupnit běžným lidem, kteří do téhle škatulky nespadají.

Editace je možná

Platforma, kterou se (ne)pokouší koupit Elon Musk, tvrdí, že se chce vyhnout případům, kdy lidé píší dlouhé příspěvky v jiných nástrojích a obsah pak vyfotí a do tweetu vloží formou obrázku. Ačkoli tak většina tweetů nevypadá, viz výše, všichni patrně důvěrně známe dlouhá vlákna, která vznikají, když někdo delší příspěvek rozdělí do více tweetů, jak to nedávno udělal Brendan Eich, když kritizoval DuckDuckGo.

Jak výtvor v Notes vypadá, se můžete podívat na profilu Remberta Browna, který pro Twitter pracuje. Provozovatel služby uvádí, že během testu Notes nelze číst v některých zemích. Seznam neuvádí, Česko mezi ně evidentně nepatří. Aktuálně se k Notes vztahuje limit v podobě 2,5 tisíce slov. Titulek může mít sto znaků.

Na rozdíl od tweetů dlouhý příspěvek upravíte. Každý disponuje vlastní adresou, takže si ho přečte kdokoli, i bez účtu na Twitteru. K testování delšího formátu sociální síť přiměl také rozmach newsletterů. Již delší dobu se k odběru newsletteru můžete hlásit přímo z profilových účtů, pokud tedy tvůrkyně a tvůrci takovou možnost využijí. Pro Notes na uživatelském profilu vznikla zvláštní sekce.

Zdroje: Rembert Browne / Twitter via Twitter Write / Twitter | Twitter Help