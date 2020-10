Tvůrci prvních počítačových dobrodružství: Ken a Roberta Williamsovi

Když se dnes pustíme do nějaké kvalitní hry, ať už na počítačích či na konzolích, jsme mnohdy fascinováni jejich propracovaností, za kterou stojí velké autorské týmy. Přijde nám takřka neuvěřitelné, že v době před pouhými čtyřiceti léty vznikaly hry na koleně a mnohé z tehdy slavných titulů stvořil jeden či dva lidé.

Herní průmysl je opravdu velice mladý. Na jeho počátku byl nadaný manželský pár, kdy on byl schopným programátorem a ona snílkem. Dohromady pak stáli za vznikem celé kategorie dobrodružných her, která dnes už vymizela. Adventury jejich firmy Sierra-on-line patřily k tomu nejlepšímu, co vůbec vzniklo. Jejich život, to je do slova a do písmene zhmotnění pravého amerického snu.

Svatbou mohou pohádky i začínat

Na počátku celého toho příběhu nebylo slovo, ale svatba. Udála se 4. listopadu 1972 a to po dvouleté známosti. Roberta se s Kenem seznámila na střední škole, když jí bylo 17 let. Krátký čas totiž chodila s jeho kamarádem, Ken si zjistil její telefonní číslo a po dvou měsících odhodlávání jí zavolal. Zprvu z toho nebyla nějak nadšená, ale nakonec zjistila, že je to zajímavý mladý muž, no a protože Ken stál o vážnou známost, udělali to, co nám dnes přijde značně uspěchané – vzali se, když jemu bylo 18 a ona byla o rok starší.

Ken mezitím začal studovat fyziku na jedné z kalifornských vysokých škol. Jenže najednou měl doma manželku, kterou bylo třeba zajistit, a kromě toho zjistil, že o nějaké vyšší vzdělání vlastně nestojí a teoretická fyzika jej nebaví. Co dělat dál?

Ken patřil k lidem technicky nadaným, kromě toho mu byl vlastní vysoce praktický pohled na životní úspěch a vydělávání peněz. Byl pravým materialistou, který touží mít velký dům, jachtu, pohodlný život beze stresu z nedostatku financí. Bylo mu jasné, že pokud si chce jednou tento svůj sen zhmotnit, musí vydělat peníze. Balík peněz. Jenže jak?

Neunikl mu nástup počítačů, které tehdy, počátkem 70 let, již nebyly ničím novým a převratným, nicméně právě tehdy se díky nižším cenám stávaly pro firmy dostupné. Samozřejmě, bavíme se o sálových počítačích a minipočítačích, malé mašinky, jako známe dnes, svět ještě neznal. Ken postřehl, že umět tyto počítače programovat je velmi žádané. Firmy sice byly schopny nakoupit vybavení, ale vývoj aplikací šitých na míru byl s tehdejšími vývojovými nástroji nesmírně náročný a programátorů se nedostávalo.

Toho si ostatně povšimly i počítačové firmy a jedna z nich, konkrétně Control Data Corporation, založila Control Data Institute, malou školu pro programátory. Na rozdíl od univerzit jako MIT či v Berkeley se na CDI zabývali pouze praxí. Žáky netrápili teoriemi, ale snažili se je naučit algoritmizaci a praktickým řešením typických programátorských problémů. Byla to přesně škola pro Kena Williamse, kterého teorie nebavila. S pomocí poněkud konsternovaného tchána, který se zaručil za půjčku 1500 dolarů, zaplatil školné a stal se programátorem.

Když logika řídí nejenom programování

V počátcích své kariéry se snažil následovat nejlepší nabídky, takže často měnil místo. Zkoušel programovat různé systémy, pomalu po krůčcích kráčel vzhůru a díky mnoha různorodým zkušenostem se vypracoval ve velmi šikovného programátora, který sice nerozuměl problémům, kterými žila tehdejší programátorská obec, nezajímal jej vývoj přelomových konceptů, jako bylo třeba grafické uživatelské rozhraní, objektové programování, nové programovací jazyky a podobně. Jeho zajímalo jediné. Jak vydělat peníze.

Nástup mikropočítačů sice zaznamenal, ale měl pocit, že na tomto nelze vydělat, takže jej zprvu zcela míjely. Pak se však objevily první aplikace, na kterých jejich autoři velmi zbohatli, jako třeba Wordstar či VisiCalc, a Williams zbystřil. Nebylo by přeci jen možné na těch nových strojích vydělat? Co by se mohlo jejich uživatelům hodit?

Jako programátor uvažoval striktně logicky. K tomu, aby bylo možné mikropočítače programovat, je třeba mít dobrý programovací jazyk. Ideálně Fortran. Ten byl tehdy brán jako to nejlepší, co lze k vývoji aplikací použít. Proto se Ken rozhodl, že pro Apple II vyvine vlastní kompilátor Fortranu.