Tvůrci prohlížečů se pustili do sebe. DuckDuckGo pošlapal důvěru uživatelů, tvrdí autor Bravu

Vyhledávač DuckDuckGo vyvíjí také svůj prohlížeč, kterým prozatím pokrývá mobilní platformy a macOS. Jeho hlavní výhodou mají být rychlost a soukromí. Jenže v květnu si Zach Edwards, výzkumník zaměřený na data a soukromí, všiml, že DuckDuckGo pro iOS a Android při brouzdání na webu neblokuje sledovací prvky od Microsoftu. Povoluje sledovače spojené s doménami bing.com a linkedin.com.

Není to přitom chyba, nýbrž záměr. Výrobce totiž s Microsoftem uzavřel smlouvu. Jejich řešení má ve vyhledávači v soukromém režimu nabídnout relevantní reklamy při zachování soukromí. Když na reklamu klepnete, reklamní služba si vás neasociuje s konkrétním uživatelským profilem.

Jenže právě tato smlouva pak neumožňuje prohlížeči, aby blokoval sledovací prvky reklamního systému od Microsoftu, jak vysvětlil na svém Twitteru Gabriel Weinberg, spoluzakladatel a ředitel DuckDuckGo. Tvrdí, že pracuje na tom, aby se parametry smlouvy změnily, situace je ale aktuálně daná. Ředitel se dále odvolává na to, že prohlížeč blokuje cookies třetích stran.

Jenže určité sledovače povoluje a pro prohlížeč, který si na boji se sledováním na webu staví identitu, to není dobrá reklama. V jednom ze svých příspěvků na sociálních sítích DuckDuckGo uvádí, že sledování je sledování. Reaguje na Google a jeho iniciativu týkající se personalizace reklam tak, aby sledování nebylo příliš invazivní.

Brave kritizuje konkurenta

Do věci se před pár dny vložil Brendan Eich, který založil a šéfuje vývoji prohlížeče Brave, v minulosti vedl Mozillu a je autorem JavaScriptu. Dříve spolu s DuckDuckGo kritizoval výše zmíněný pokus Googlu o méně invazivní personalizaci reklam na webu. Brave se podobně profiluje jako prohlížeč silně orientovaný na soukromí uživatelů a uživatelek s tím, že se pokouší prosadit alternativní reklamy a monetizaci obsahu na webu.

Eich do diskuze vznesl připomínku k dřívějšímu vyjádření DuckDuckGo. Neblokování některých sledovacích prvků podle něj je důležité a odkazování se na blokování cookies třetích stran podle něj není dostatečná obhajoba. Prohlížeče DuckDuckGo totiž z adres URL neodstraňuje sledovací parametry, když jde o adresy s parametrem msclkid spadajícím pod Microsoft Click ID.

To je tedy sledovací systém pro reklamy provozovaný Microsoftem. Jenže sledovací systémy se snaží omezování cookies obejít právě parametry v adresách, dělá to také Microsoft a popisuje to ve své dokumentaci. Eichovi taková výjimka za vidinou zisku vadí. DuckDuckGo se ve vyjádření pro The Register opět brání tím, že na základě dohody nejsou tyto informace reklamním systémem spojeny s konkrétním jedincem.

Ten na pouze získá informaci o tom, že uživatel klepnul na reklamu nebo sponzorovaný odkaz. I přes výjimku dnes DuckDuckGo v ochraně soukromí tlačí na pilu výrazně víc než většina konkurence, zejména té masové. Na udělení výjimky nicméně prohlížeč neupozorňuje, což může vést k určitému pocitu zrady. O tom, jak se profilují alternativní prohlížeče, jsme hovořili v Podcastu Živě:

Zdroje: BleepingComputer | BrendanEich / Twitter via The Register | DuckDuckGo Help Pages | DuckDuckGo / Twitter | Gabriel Weinberg / Twitter | ℨ𝔞𝔠𝔥 𝔈𝔡𝔴𝔞𝔯𝔡𝔰 / Twitter