Tuto českou základnu plnou satelitů nesmíte vidět. V Mapy.cz je každá anténa pečlivě vyretušovaná

Pár set metrů za obcí Trnovany u Litoměřic narazíte uprostřed polí na areál s několika desítkami parabol a dalších antén, kterých si musí všimnout každý kolemjdoucí.

Základna patří státnímu Měřičskému ústavu, který, jak se píše hned na jeho úvodní webové stránce, provádí speciální telekomunikační měření a analýzy související se zajištěním bezpečnosti státu. Pro podporu plnění vlastních úkolů provádí vývoj a výrobu speciálních zařízení a softwarových nástrojů.

Instituce zaměstnává experty na elektroniku a telekomunikační techniku, programátory, hardwarové konstruktéry a také bezpečnostní analytiky.

Areál na leteckém záběru Mapy Google:

Paraboly uvidíte na Googlu i v Panoramě

Měřiči se na svém webu chlubí záběrem na areál z ptačí perspektivy, na kterém se krásně vyjímají obrovské satelity, no a ty najdete také v mapách od Googlu, kde nechybějí ani fotografie od komunity.

Díky svým rozměrům jsou talíře patrné i z větší vzdálenosti na Street View a neohrožený řidič konkurenční Panoramy od Seznamu se k nim přiblížil i během letošního jarního snímkování. I tam jsou jako na dlani. Část z nich pak najdete i v jeho 3D mapě.



Rozsáhla infrastruktura je vidět na Street View ze silnice I/15, řidič Panoramy od Seznamu pak letos na jaře dojel až ke značce zákazu vjezdu

Na leteckém záběru Mapy.cz je ale jen křoví

Jak nás ale upozornil jeden z našich čtenářů, zkuste se na stejné místo podívat v letecké vrstvě na Mapy.cz. Po obrovských parabolách a další anténní infrastruktuře rázem nezbyl jediný pixel! Jak je to možné? I nás samozřejmě nejprve napadlo, že má Seznam prostě jen starší záběr z doby, kdy v areálu žádné satelity nebyly, jenže tak tomu není.



Poslední dostupný letecký záběr areálu na Mapy.cz z léta roku 2019

Mapy.cz uvádějí u každého snímku datum, které v tomto případě prozrazuje přelet během 25. července 2019. Zdrojem dat je zároveň brněnská kartografická kancelář TopGis, která provozuje vlastní mapový portál Chytré mapy. Můžete si v něm aktivovat všechna její veřejná letecká snímkování. To poslední z let 2019-2021 používají i Mapy.cz.

Stejný záběr od TopGisu a s parabolami!

Když na Chytrých mapách najdete opět naše Trnovany, už z výšky jasně identifikujete areál Měřického ústavu, který ale tentokrát vypadá úplně jinak než na Mapy.cz. Na záběru jasně září desítky parabol a další infrastruktura antén.



Stejný záběr od TopGisu, ale tentokrát se všemi anténními prvky

Opravdu je to stejný snímek?

Že by Mapy.cz z nějakého tajemného důvodu přesně v tomto maličkém výřezu použily cíleně starší data? Ne, ani tak tomu není! Přibližte si areál v Chytrých mapách až na největší detail a porovnejte jej se záběrem v Mapy.cz.



Chytré mapy vs. Mapy.cz a dvojice zaparkovaných automobilů



Chytré mapy vs. Mapy.cz a identicky zaparkované vozy v severní části

Je to stejný snímek! Stejné roční období, stejný charakter vegetace, stejné stíny budov a naprosto identicky zaparkované automobily na dvojici parkovišť v areálu.

Stejně tak na obou portálech odpovídá i poloha vozů, které právě projíždějí v obcí Trnovany necelý kilometr od základny. Mapy.cz tedy mají k dispozici stejné snímky jako TopGis, ovšem záběr Měřičského ústavu je z nějakého – snad bezpečnostního – důvodu upravený.

Srovnávací animace obou záběrů:

A to velmi detailně, grafik si totiž pohrál nejen s největšími parabolami na okraji areálu, ale zmizely dokonce i ty nejmenší satelity na střechách budov a rozměrné anténní struktury ve východní a západní části.

Kolik nepřiznaných retuší? To nikdo neví

K zásahům do veřejných leteckých záběrů dochází i v zahraničí, u těch nejznámějších případů je to však přiznané retušování. Řekové například viditelně čtverečkují svá letiště – včetně turistických destinací –, Francouzi zase své jaderné elektrárny a takový Izrael najdete na amerických mapových službách celý jen v nižším leteckém/satelitním rozlišení. V USA na to mají dokonce speciální legislativu.



Pozůstatky retuše v Mapy.cz

Proč je však takto skrytý i náš Měřičský ústav, jehož infrastruktura je přitom viditelná i v Panoramě a leteckým záběrem se chlubí i sama státní organizace na svých webových stránkách, zůstává otázkou.

A zároveň, pokud si dal někdo takovou práci s jemnou retuší všech klíčových detailů v areálu, pravděpodobně to nebude jediná úprava svého druhu. Podobných míst může být v Česku mnohem více. Pokud na nějaké takové narazíte, dejte nám určitě vědět.