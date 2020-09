Turista psal negativní recenze na thajský hotel, nyní mu hrozí až dva roky vězení za pomluvu

Online recenze nejrůznějších podniků mohou sloužit nejen jako zpětná vazba jejich provozovatelům, ale také ostatním zákazníkům, jež díky nim mohou získat přesnější představu o tom, co je čeká. Mohou být ale i dvousečnou zbraní – vedle zmíněných pozitiv je totiž někteří zákazníci používají k vyřizování svých účtů s provozovateli.

Deník The New York Times informuje o případu Wesleyho Barnese, který se ubytoval ve čtyřhvězdičkovém hotelu Sea View Koh Chang na thajském ostrově Koh Chang. Do hotelové restaurace si přinesl vlastní láhev ginu, za což mu bylo naúčtováno takzvané korkovné (poplatek za sklenice a obsluhu) ve výši 15 amerických dolarů (cca 350 Kč).

Vyřídíme si to v recenzi!

To se však hostovi nelíbilo (dle vlastních slov byl tímto požadavkem doslova šokován) a celý incident skončil hádkou s manažerem hotelu. Barnes následně udělal to, co se pro nespokojené turisty stalo druhou přirozeností: publikoval své negativní hodnocení na TripAdvisoru a Googlu, kde udělil nejnižší možnou známku. V jeho příspěvku očividně hrály roli velké emoce, neboť napsal: „Vyhněte se tomuto místu, jako by to byl koronavirus!“

Tím by celý příběh mohl skončit, leč vedení hotelu se rozhodlo, že si takové jednání nenechá líbit. Zveřejněnou stížnost považovalo za poškození reputace a celou věc nahlásilo policii jako pomluvu, která je v Thajsku velmi přísně trestána. Hotel ve svém prohlášení uvedl, že Barnese oslovil, aby se pokusil situaci vyřešit smírem, ale nedočkal se odpovědi. Policii tak použil jako poslední možnost.

„Souhlasíme s tím, že použití zákona o pomluvě může být v této situaci považováno za nepřiměřené,“ uznal hotel. „Host však odmítl reagovat na naše pokusy o komunikaci a místo toho nadále vytrvale zveřejňoval negativní a nepravdivé recenze našeho podniku.“

Wesley Barnes, byl následně zatčen a strávil víkend ve vězení. Pokud bude usvědčen z trestného činu pomluvy, hrozí mu až dva roky vězení. Vedení Sea View Koh Chang je patrně přesvědčeno o tom, že tímto způsobem získá zpět své dobré jméno.

Zisk ztracené reputace

Celá kauza ale může mít přesně opačný efekt. Sea View Koh Chang má na Googlu více než tisíc recenzí a jedno negativní hodnocení by se v nich prakticky ztratilo. Informace o zatčení hosta, který si dovolil kritický názor, však proběhla zpravodajskými weby a velmi pravděpodobně vrhla na tento podnik podstatně negativnější světlo. Manažer hotelu dokonce uvedl, že letovisko dostává od cizinců výhrůžky smrtí.

Zatčení podle zákona o pomluvě může zapůsobit na případné turisty, což by Thajsku, které se zoufale snaží obnovit turistický průmysl zmrzačený pandemií koronaviru, určitě neprospělo. Cestovní ruch je jednou z hlavních součástí místní ekonomiky.

Obhájci lidských práv již dlouho kritizují thajský zákon o pomluvě, který může vést k obvinění z trestného činu a někdy bývá používán k umlčení kritiků. Ještě tvrdší zákon může znamenat až 15letý trest za urážku thajského krále. Ten se týká například demonstrantů, kteří se v uplynulých týdnech účastnili demonstrací proti panovníkovi a riskovali tak, že budou stíháni podle tohoto zákona.