TSMC zvažuje stavbu továrny na čipy v Evropě. V hledáčku je Německo

TSMC se poměrně rychle snaží stavět i mimo Tchaj-wan a po USA se nyní poohlíží i v Evropě, kde by mohlo dojít k výstavbě moderní továrny na čipy.

Dle informací webu Nikkei už má TSMC dokonce i velmi přesný tip, kde by chtělo v Evropě stavět – v Německu. Zatím je vše ve fázi analýzy a rozhodování, protože bude záležet také na tom, jaké budou potřeby stávajících zákazníků.

Továrna na pokročilé čipy v Evropě by jistě znamenala velkou logistickou výhodu pro některé významné odběratele, ale musela by ve stejné oblasti být zajištěna i výroba zboží, která tyto moderní čipy vyžaduje.

Německo dává smysl minimálně z pohledu čipů pro automobily, kterých je aktuálně nedostatek. Automobily totiž dnes vyžadují už poměrně velké množství čipů a to jak jednodušších, tak i komplexních, které jsou určené třeba pro multimediální funkce a autonomní systémy řízení.

TSMC zatím staví nejpokročilejší továrnu na 3nm čipy, která by hromadně měla začít vyrábět už příští rok. Zároveň staví v USA v Arizoně novou továrnu na 5nm křemíky, kterou bude možné upgradovat i na lepší technologii a bude schopná vyrábět kolem 20 tisíc 300mm waferů každý měsíc.

V Evropě bychom se tak nejspíše dočkali podobného scénáře, kdy by továrna byla třeba o jednu generaci starší, než je to nejlepší, co TSMC staví na Tchaj-wanu. TSMC velmi přijde s 2nm výrobou, protože zkoumá už i 1nm technologie, takže pokud by do budoucna v Evropě taková továrna vznikla, mohla by už být na úrovni N4 nebo N3.