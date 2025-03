TSMC v USA postaví za 100 miliard dolarů další továrny na čipy. Jde o největší zahraniční investici v historii

Největěí výrobce polovodičů na světě oznámil, že v USA investuje dalších 100 miliard dolarů na výstavbu nových továren výzkumných center. Jde zatím o největší přímou zahraniční investici, kterou kdo ve Spojených státech schválil.

V současnosti přitom ještě stále probíhá ta dřívější v hodnotě 65 miliard dolarů, která počítá se vznikem tří továren na čipy ve Phoenixu (Arizona). První z nich už stojí, zaměstnává přes 3000 lidí a od konce loňského roku vyrábí čipy 4nm litografií s výtěžností, která je prý podobná té, kterou TSMC rozjelo doma na Tchaj-wanu. V roce 2028 se má rozjet 2nm výroba ve druhé továrně a okolo 2030 pak 2nm či pokročilejší ve třetí fabrice.

Dalších 100 miliard má posloužit pro stavbu tří nových továren na čipy, dvou továren na pouzdření a jednoho velkého centra pro výzkum a vývoj. Investice by měla opět skončit ve státě Arizona, odkud je to blízko do Silicon Valley, kde sídlí největší zákazníci TSMC. Tedy Apple, Nvidia, AMD, Broadcom, Qualcomm nebo také Intel.

TSMC bude v příštích čtyřech letech potřebovat 40 tisíc lidí na stavbu továren a poté desítky tisíc lidí, které zaměstná ve výrobě a R&D.

Investici oznámil šéf TSMC C. C. Wei při setkání s prezidentem Trumpem, jehož administrativu pochválil i za předchozí období, když firma jednala o té první za 65 miliard dolarů. Za Bidenovy vlády pak TSMC oznámilo rozšíření komplexu ve Phoenixu, kterému měla pomoci i dotace z programu CHIPS and Science Act určeného pro domácí výrobu čipů. TSMC tak získalo 6,6 miliardy dolarů.

V novém volebním období dal Trump najevo, že už žádné dotace rozdělovat nebude, ale domácí výrobu čipů podpoří tím, že na zahraničí produkci uvalí vysoká cla.