TSMC v příštích třech letech investuje do továren 100 miliard dolarů

Zdroj blízké agentuře Bloomberg tvrdí, že Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. navyšuje investice do výstavby nových továren, modernizace těch stávajících a výzkumu nových technologií. V příštích třech letech prý TSMC utratí až 100 miliard amerických dolarů.

Firma reaguje na současnou polovodičovou krizi, kdy na nedostatek čipů trpí výrobci počítačových komponent i automobilů. Tchajwanské továrny už přitom nemají volné kapacity a aby toho nebylo málo, kvůli nedostatku vody možná budou muset výrobu utlumit.

Investice zvyšují i ostatní. Intel nedávno oznámil, že za 20 miliard dolarů postaví dvě nové továrny v Arizoně. GlobalFoundries pak letos utratí 1,4 miliardy, dvakrát tolik, než bylo loni v plánu. Společnost Samsung Foundry předloni oznámila, že během deseti let investuje 110 miliard.

Podle Digitimes a MoneyDJ pak TSMC ještě chce uspíšit 4nm výrobu. Tu podle dřívějších zpráv plánovala na první polovinu roku 2022, ale teď je údajně v roadmapě už pro poslední čtvrtletí 2021. Zahraniční zdroje tvrdí, že dočasnou exkluzivitu si stejně jako u 5nm výroby zajistil Apple, který by měl na novém procesu vyrábět čipy pro budoucí Macy.

O 4nm výrobě (N4) bohužel zatím nic nevíme, představena až po 3nm (N3), jenž by měla být hotová do konce příštího roku. O ní již víme, že by měla oproti první generaci 5nm litografie (N5) přinést o 70% vyšší hustotu tranzistorů, o 15 % vyšší výkon a až o 30 % nižší spotřebu. N4 tak logicky bude někde mezi. V TSMC už ale připravují také vylepšený 5nm proces (N5P), který by měl zvýšit rychlosti až o 7 % a snížit spotřebu až o 10 % oproti N5.

Bližší informace bychom se mohli dozvědět za dva týdny během konferenčního hovoru při vyhlášení kvartálních výsledků TSMC.