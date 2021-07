TSMC už se chystá na stavbu továrny na 2nm čipy. Začne vyrábět v roce 2024

Intel se před pár dny pochlubil tím, jak chce pokročit s výrobními technologiemi a představil i nová označení, která mu k tomu mají pomoci. TSMC ale den poté vypustilo zprávu o tom, že reálné tempo inovace v jeho továrnách nebude tak snadné dostihnout.

Dle informací webu Nikkei začne TSMC už v roce 2022 stavět novou továrnu, která bude zaměřená na 2nm čipy. Hromadná výroba se přitom rozjede velmi rychle – dle předpokladů v roce 2024, nejpozději v roce 2025.

Výrobní technologie TSMC N2 tak bude nástupcem N4 (4 nm) a chystané N3 (3 nm). Právě nejmodernější 3nm čipy se začnou hromadně vyrábět dokonce už během příštího roku.

TSMC postaví novou továrnu na 2nm čipy na Tchaj-wanu v oblasti Hsinchu Science Park. Rok by měla trvat výstavba a rok potom příprava na start výroby. TSMC u technologie N2 poprvé použije technologii tranzistorů GAA (Gate All Around).